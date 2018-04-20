Глава Ингушетии: власти региона изучают опыт Крыма по организации детского отдыха

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Власти Ингушетии изучают опыт Крыма по организации детского оздоровительного отдыха, рассказал ТАСС в пятницу руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Я посетил ряд проектов, объектов, в том числе и детские оздоровительные лагеря, для того чтобы перенять опыт, особенно сейчас, в преддверии начала сезона отдыха детей, чтобы лучшие практики внедрить в республику и поделиться опытом, как мы это делаем. Мы увидели хорошие проекты по отдыху для детей за небольшой объем средств, в том числе, чтобы дети не просто находились в лагере, а проводить для них различные экскурсии. И важно обезопасить детей от различных ситуаций, в том числе и стихийных", — сказал Евкуров.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, в курортный сезон 2018 года в регионе планируют работать ориентировочно 550 коллективных средств размещения, в том числе 71 объект, предназначенный для отдыха и оздоровления детей. Ежегодно Крым принимает на отдых более 1 млн детей, здесь находится один из крупнейших детских центров «Артек».

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.