Ещё
Глава Ингушетии: власти региона изучают опыт Крыма по организации детского отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Ингушетии: власти региона изучают опыт Крыма по организации детского отдыха 

ТАСС 48 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии изучают опыт Крыма по организации детского оздоровительного отдыха, рассказал ТАСС в пятницу руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Я посетил ряд проектов, объектов, в том числе и детские оздоровительные лагеря, для того чтобы перенять опыт, особенно сейчас, в преддверии начала сезона отдыха детей, чтобы лучшие практики внедрить в республику и поделиться опытом, как мы это делаем. Мы увидели хорошие проекты по отдыху для детей за небольшой объем средств, в том числе, чтобы дети не просто находились в лагере, а проводить для них различные экскурсии. И важно обезопасить детей от различных ситуаций, в том числе и стихийных", — сказал Евкуров.
По данным министерства курортов и туризма Крыма, в курортный сезон 2018 года в регионе планируют работать ориентировочно 550 коллективных средств размещения, в том числе 71 объект, предназначенный для отдыха и оздоровления детей. Ежегодно Крым принимает на отдых более 1 млн детей, здесь находится один из крупнейших детских центров «Артек».
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
В Чите после 13 случаев острой кишечной инфекции закрыли детский сад Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта Минкультуры "Семьей - в театр" Летний детский клуб появится при Музее Победы в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ9
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение