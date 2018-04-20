Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада с бассейном в Одинцово

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада с бассейном на территории ЖК «Одинбург» в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения с бассейном, построенного в Одинцово, на территории строящегося жилого комплекса «Одинбург». Возведение садика осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет инвестиционных средств застройщика ООО «Региональное агропроизводственное объединение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад рассчитан на 280 воспитанников, 200 из которых будут заниматься в основных группах и 80 — в яслях. Здание площадью более 5,6 тыс. кв. м имеет три надземных этажа и один подземный этаж. В 12 групповых ячейках разместятся спальные и игровые комнаты, медицинский блок, методические кабинеты, кабинеты психолога и логопеда, спортивный и актовый залы, а также пищеблок. Групповые блоки оснащены всем необходимым для малышей: специальной детской мебелью, оборудованием для игр и развития. Помимо этого, в дошкольном учреждении есть бассейн площадью около 50 кв. м.

«Дошкольное учреждение имеет благоустроенную огороженную территорию со спортивными площадками, детскими игровыми комплексами и прогулочными верандами, а также небольшим огородом для выращивания овощей и ягод. В проекте также учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Зданию детского сада присвоен «В» класс энергоэффективности. Введенный в эксплуатацию новый садик сможет принять малышей из семей, проживающих не только в ЖК «Одинбург», но и в близлежащих домах», — подчеркивается в сообщении.