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Учитель‐дефектолог работает по уникальной методике в Дубне
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Учитель‐дефектолог работает по уникальной методике в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Для каждого ребенка учитель‐дефектолог Галина Лобанова в Дубне формирует индивидуальный набор тренировочных слов. Этот способ позволяет не только выправить, но в некоторых случаях и вернуть пациенту речь.
Галина Лобанова работает в детском саду «Тополек», который посещают дети с особенностями развития. Более 40 лет — в дефектологии. На основе собственных методических разработок она строит коррекционное обучение с детьми так, что все они достигают удивительных результатов. Для каждого ребенка она формирует уникальный набор слов, который позволяет вернуть ему речь. Помогает даже в самых трудных случаях.
Путем правильного выбора слова, правильного построения коррекционных занятий, путем установления правильной взаимосвязи межу ребенком и логопедом все складывается и сложилось успешно. Очень сложный случай у меня был — девочка со сложной формой
моторно-сенсорной
алалии. Она учится в школе на одни «пятерки» сейчас и овладела речью в полном объеме
— Галина Лобанова.
После тщательного изучения состояния ребенка — кропотливое построение фраз на всех без исключения уроках. Учитывается все — звуковой состав каждого слова, его слоговая структура и грамматическая форма. Ежедневно Галина Лобанова готовит по 6–7 конспектов для занятий, и ее методика работает.
В результате ее работы дети получают возможность обучаться в общеобразовательных школах, вести полноценный образ жизни. Каждый ребенок Галины Геннадьевны — вновь созданная судьба. Галина Геннадьевна принимает особого ребенка таким, какой он есть и верит в его успехи
— Ольга Синицина, заведующая ДОУ № 13 «Тополек».
На торжественном собрании в честь Дня труда Галина Лобанова была отмечена Почетной грамотой Московской областной думы за многолетний труд, высокие результаты и в связи с  65-летием. Награды разного уровня — почетные знаки, грамоты, благодарности — получили около полусотни жителей Дубны.
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