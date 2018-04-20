Учитель‐дефектолог работает по уникальной методике в Дубне

Для каждого ребенка учитель‐дефектолог Галина Лобанова в Дубне формирует индивидуальный набор тренировочных слов. Этот способ позволяет не только выправить, но в некоторых случаях и вернуть пациенту речь.

Галина Лобанова работает в детском саду «Тополек», который посещают дети с особенностями развития. Более 40 лет — в дефектологии. На основе собственных методических разработок она строит коррекционное обучение с детьми так, что все они достигают удивительных результатов. Для каждого ребенка она формирует уникальный набор слов, который позволяет вернуть ему речь. Помогает даже в самых трудных случаях.

Путем правильного выбора слова, правильного построения коррекционных занятий, путем установления правильной взаимосвязи межу ребенком и логопедом все складывается и сложилось успешно. Очень сложный случай у меня был — девочка со сложной формой

моторно-сенсорной

алалии. Она учится в школе на одни «пятерки» сейчас и овладела речью в полном объеме

— Галина Лобанова.

После тщательного изучения состояния ребенка — кропотливое построение фраз на всех без исключения уроках. Учитывается все — звуковой состав каждого слова, его слоговая структура и грамматическая форма. Ежедневно Галина Лобанова готовит по 6–7 конспектов для занятий, и ее методика работает.

В результате ее работы дети получают возможность обучаться в общеобразовательных школах, вести полноценный образ жизни. Каждый ребенок Галины Геннадьевны — вновь созданная судьба. Галина Геннадьевна принимает особого ребенка таким, какой он есть и верит в его успехи

— Ольга Синицина, заведующая ДОУ № 13 «Тополек».

На торжественном собрании в честь Дня труда Галина Лобанова была отмечена Почетной грамотой Московской областной думы за многолетний труд, высокие результаты и в связи с 65-летием. Награды разного уровня — почетные знаки, грамоты, благодарности — получили около полусотни жителей Дубны.