Ещё
В СК по Адыгее работает телефонная линия «Ребенок в опасности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В СК по Адыгее работает телефонная линия «Ребенок в опасности» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В следственном управлении СК России по Адыгее продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности»
«В целях создания дополнительных возможностей получения информации о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и своевременного реагирования по данным фактам, в Следственном управлении СК России по Республике Адыгея создана телефонная линия «Ребенок в опасности», рассказали в пресс-службе СК по РА.
Информация о готовящемся или совершенном преступлении в отношении несовершеннолетнего ребенка может быть передана по короткому номеру «123» или по телефону 8 (8772) 56-00-08.
Режим работы: круглосуточно.
АиФ Адыгея: последние новости
С 2018 года в программу материнского капитала внесены значимые дополнения «Нальмэс» посвятит «Танец анатолийских черкесов» памяти Руслана Абдокова В Майкопе шестого мая пройдёт ярмарка выходного дня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение