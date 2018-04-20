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В 2018 году в Химках будет благоустроено 53 дворовых территории
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В 2018 году в Химках будет благоустроено 53 дворовых территории 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Накануне глава Химок провел традиционный объезд дворов, которые ждут изменений.
В Химках построят современные детские и спортивные площадки. На игровых площадках теперь будет травмобезопасное покрытие, а во дворах появятся зоны отдыха для детей и взрослых. Новое оборудование установят, как для подростков, так и для детей помладше. А за качеством работ будет следить администрация города.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о социально‐экономическом развитии муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год.
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