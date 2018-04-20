В 2018 году в Химках будет благоустроено 53 дворовых территории

Накануне глава Химок провел традиционный объезд дворов, которые ждут изменений.

В Химках построят современные детские и спортивные площадки. На игровых площадках теперь будет травмобезопасное покрытие, а во дворах появятся зоны отдыха для детей и взрослых. Новое оборудование установят, как для подростков, так и для детей помладше. А за качеством работ будет следить администрация города.