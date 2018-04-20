Ребенок в Китае проглотил маникюрные ножницы

Маленький китаец едва не погиб, после того, как проглотил маникюрные ножницы, которые его мать оставила без присмотра. Об этом сообщил DailyMail.

Этот случай произошел в городе Чанчуне на северо-востоке Китая. В ходе игры ребенок засунул инструмент в рот, а мать постучала ему по спине, что привело к глотательному рефлексу.

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу. В течение 20 минут врачи доставали ножницы таким образом, чтобы не травмировать внутренние органы ребенка. После проведения операции врачи отправили малыша домой.

В Бабушкинском районе столицы двухлетний ребенок, оставленный под присмотром шестилетнего брата, утонул в искусственном пруду возле школы хорового пения.