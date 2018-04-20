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Ребенок в Китае проглотил маникюрные ножницы
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Ребенок в Китае проглотил маникюрные ножницы 

360tv.ru 47 минут назад
Маленький китаец едва не погиб, после того, как проглотил маникюрные ножницы, которые его мать оставила без присмотра. Об этом сообщил DailyMail.
Этот случай произошел в городе Чанчуне на северо-востоке Китая. В ходе игры ребенок засунул инструмент в рот, а мать постучала ему по спине, что привело к глотательному рефлексу.
Ребенка экстренно госпитализировали в больницу. В течение 20 минут врачи доставали ножницы таким образом, чтобы не травмировать внутренние органы ребенка. После проведения операции врачи отправили малыша домой.
В Бабушкинском районе столицы двухлетний ребенок, оставленный под присмотром шестилетнего брата, утонул в искусственном пруду возле школы хорового пения.
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