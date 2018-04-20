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«Вопрос о летнем отдыхе детей очень нужный», — Василий Пушкин
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«Вопрос о летнем отдыхе детей очень нужный», — Василий Пушкин 

Vgoroden.ru 33 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Более 3000 детей смогут отдохнуть в загородных лагерях в 2018 году. Их количество по сравнению с прошлым увеличится за счет организации палаточных городков. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии городской думы по социальной политике Василий Пушкин по итогам заседания 19 апреля.
Мы обсуждали, казалось бы, дежурный вопрос — о летнем отдыхе детей. С одной стороны, он дежурный, а с другой стороны — теплый, как лето, и очень нужный. Депутаты отметили, что примерно столько же детей в этом году отдохнет в летних оздоровительных лагерях за городом, как и в прошлом году. Даже чуть больше, потому что будут организованы палаточные городки. Для молодежи это, наверное, неплохо — пусть привыкают жить в трудных условиях. Когда я был в таком возрасте, мне нравилось отдыхать в палатках — это романтика, возможность побыть наедине с природой.
Василий Пушкин
председатель постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по социальной политике
Напомним, нижегородский военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» примет около 400 детей.
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