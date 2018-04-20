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«Ростелеком» и Координационный центр доменов.RU приглашают на IT-марафон
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«Ростелеком» и Координационный центр доменов.RU приглашают на IT-марафон 

АиФ 15 минут назад
Фото: АиФ
Осталось пять дней, чтобы успеть зарегистрироваться на Всероссийский семейный IT-марафон, который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО «Ростелеком» совместно со «Школой новых технологий», а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта «Изучи интернет — управляй им».
Марафон проводится в рамках реализации Государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде уже во второй раз. Цель IT-марафона — повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.
К участию в Марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности. Регистрация идет на портале проекта «Изучи интернет» до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции «Информационная безопасность и дети». Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.
С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в Положении о марафоне.
Бизнес
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