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Власти утверждают, что детсады Мурманской области полностью избавились от очередей
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Власти утверждают, что детсады Мурманской области полностью избавились от очередей 

ТАСС 15 минут назад
МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области обеспечили местами в детсадах всех нуждающихся. Об этом заявила в пятницу на встрече с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Бегловым губернатор Марина Ковтун.
"Мы исполнили свое давнее намерение — полностью закрыли вопрос с очередностью в детские сады", — сказала глава региона. Очередь для детей старше 3 лет была ликвидирована в области еще 2 года назад. Но проблема с маленькими детьми сохранялась. Ранее власти озвучивали планы решить ее в течение 2019 года.
Однако ряд новых детсадов и реконструкция старых позволила сделать это раньше. Как сообщала губернатор, в 2017 году в поселке Спутник был построен детский сад на 160 мест, приведены в соответствие с нормативами два садика Минобороны на 155 мест, переданные в муниципальную собственность, в Нижнем Луостари и Мончегорске-12. В феврале этого года открыт детский сад на 220 мест в Североморске-3.
"На эти цели были направлены средства консолидированного бюджета в сумме почти 364 млн рублей", — сказала она.
При этом губернатор отметила, что для отсутствия очередей в будущем нужен еще ряд шагов. «Сейчас на очереди строительство нескольких детских садов в военных гарнизонах области — там много молодых семей и самая высокая рождаемость», — отметила Ковтун.
Как ранее сообщало правительство региона, необходимо строительстве трех новых детских садов на 225 мест: на 75 мест в Североморске, на 75 мест в Полярном и на 75 мест в Печенге. На эти цели в 2018-2019 годах Мурманской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 142 млн рублей.
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