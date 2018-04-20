Конференция на тему формирования личности ребенка через творческую деятельность пройдет в Нижнем Новгороде

21 апреля состоится конференция на тему формирования личности ребенка через творческую деятельность.

На площадке нижегородского театра «Пиано» 21 апреля в 11:00 состоится конференция «Воспитание без частицы НЕ. Мотивационный ресурс Театральной педагогики. Детский театр: пространство рождения смыслов. Школа и социокультурная инклюзия».

Мероприятие пройдет по адресу: Анкудиновское шоссе, 9. Спикеры мероприятия: Татьяна Климова — психолог и старший преподаватель кафедры эстетического образования и культурологии ГАОУ ВО МИОО. Научный сотрудник ФИРО, Валерия Зорикова — международный эксперт по эмоциональному интеллекту, директор центра эмоционального здоровья Amograce, Александр Сёмин — режиссер, основатель рекламного агентства What if Semin, член правления фонда помощи хосписам «Вера», общественный деятель (синдром Дауна в России), Владимир Чикишев — художественный руководитель, режиссёр и основатель театра «Пиано», директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей, Заслуженный работник культуры России

Для участия в конференции приглашаются педагоги, родители, психологи и все те, кого интересует тема формирования личности ребенка через творческую деятельность.