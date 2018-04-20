Более 150 детей представили свои рисунки и скульптуры на конкурсе в Орехово‑Зуеве

Фестиваль-конкурс детского рисунка «Маленький творец» прошел в городском выставочном зале Орехово-Зуева в пятницу, более 150 авторов в возрасте от 4 до 10 лет представили на суд зрителей 167 живописных, графических и скульптурных работ, сообщила Орехово-Зуевскому информагентству организатор конкурса, директор Демиховской детской школы искусств Наталья Язвенко.

По данным агентства, фестиваль-конкурс в таком формате прошел в городе впервые.

«Немало мероприятий проводится для детей среднего и старшего школьного возраста, а вот работы малышей обычно остаются вне конкурса, хотя заслуживают большого внимания. Поэтому сегодня мы собрали здесь 167 живописных, графических и скульптурных работ 154 авторов в возрасте от 4 до 10 лет. Думаю, творчество этих малышей и есть самое правильное отображение окружающего мира, ведь нет ничего более искреннего, чем детский рисунок», — сказала Язвенко.

По ее словам, руководство ДШИ решило устроить фестиваль, чтобы обратить внимание на творчество самых младших учеников — ребят из подготовительных классов и отделения раннего эстетического развития. Начинание поддержали коллеги из восьми учебных заведений городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулева: детской школы искусств имени Якова Флиера, Центра развития ребенка — детского сада №1, Ликино-Дулевской, Дрезненской и Демиховской ДШИ, культурно-досугового центра «Дулевский», центра эстетического развития «Ступени» и Давыдовской ДШИ имени Бородина.