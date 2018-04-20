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Дети из школы-интерната №31 посмотрели выставку африканской одежды
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Дети из школы-интерната №31 посмотрели выставку африканской одежды 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Педагоги Художественного центра «Дети Марии» организовали для детей из школы-интерната № 31 посещение выставки Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. Ребята посмотрели экспозицию 19 апреля.
Дети посетили выставку «Зажигательная Африка: традиционные мотивы в моде и дизайне Южно-Африканской Республики». Всего в культурном учреждении побывали 15 воспитанников школы-интерната.
— Ребята увидели не только яркую выставку африканской народной одежды, но и основную экспозицию музея — русское искусство XIX-XX веков. Девочек особенно привлекли наряды, кокошники и украшения, мальчиков больше заинтересовала старинная мебель и домашняя утварь, — поделилась Юлия Лосева, координатор программ центра.
Она отметила, что всем детям очень понравились народные игрушки.
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