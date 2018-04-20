Дети из школы-интерната №31 посмотрели выставку африканской одежды

Педагоги Художественного центра «Дети Марии» организовали для детей из школы-интерната № 31 посещение выставки Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. Ребята посмотрели экспозицию 19 апреля.

Дети посетили выставку «Зажигательная Африка: традиционные мотивы в моде и дизайне Южно-Африканской Республики». Всего в культурном учреждении побывали 15 воспитанников школы-интерната.

— Ребята увидели не только яркую выставку африканской народной одежды, но и основную экспозицию музея — русское искусство XIX-XX веков. Девочек особенно привлекли наряды, кокошники и украшения, мальчиков больше заинтересовала старинная мебель и домашняя утварь, — поделилась Юлия Лосева , координатор программ центра.

Она отметила, что всем детям очень понравились народные игрушки.