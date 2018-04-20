Детские лагеря без систем оповещения не смогут принять детей Петербурга на летний отдых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. / ТАСС /. Детские лагеря Санкт-Петербурга без автоматических систем оповещения о чрезвычайных ситуациях не допустят к организации летнего отдыха в этом году. Такое поручение дал в пятницу губернатор города Георгий Полтавченко во время проведения региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В тех лагерях, где нет системы автоматического оповещения, не принимать объекты. Руководителям внимательно посмотреть и провести соответствующую работу. Те объекты, где будут нарушения, к отдыху детей допускать не будем", — сказал Полтавченко.

Губернатор поручил также устранить нарушения в кратчайшие сроки и принять меры взыскания к ответственным лицам, их допустившим. В целом он отметил, что среди нарушений ничего критичного нет, кроме необходимости в одном учреждении поменять обшивку здания из горючих материалов. Полтавченко также напомнил, что прошлогодняя летняя кампания прошла без серьезных чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Петербургу Юрий Блохин сообщил, что с апреля проведено восемь плановых и пять внеплановых проверок данных объектов, в рамках которых обнаружено 53 нарушения — они сейчас устраняются. Специалисты проверяли системы оповещения, состояние эвакуационных путей и выходов, технические средства, подъездные пути, поступление сигнала о ЧС на пульт дежурного.

"По сравнению с прошлым годом ситуация значительно улучшилась, во многих учреждениях проведен ремонт, но проблемные объекты остаются из года в год, они все те же", — отметил Блохин, назвав четыре детских учреждения. Всего, по данным комитета по образованию, летний отдых планируют организовать в 54 загородных лагерях и 164 учреждениях дневного пребывания. Часть из них расположена в Ленинградской области.