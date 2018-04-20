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Сбор средств в помощь клубу юных моряков «Меридиан» стартовал во Владивостоке
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Сбор средств в помощь клубу юных моряков «Меридиан» стартовал во Владивостоке 

Prim.News 2 часа назад
Он работает уже тридцать лет.
Во Владивостоке активисты приступили к сбору средств в помощь клубу юных моряков «Меридиан». Об этом в своем твиттере рассказал координатор акции Алёна Алёшина. «Ребята, мы начинаем общественный проект. Детский клуб МЕРИДИАН, бесплатно занимаются дети на протяжении 30 лет, в ужасном состоянии вся мебель, материалы. Собираем командой деньги на ремонт, важна каждая копейка», — отметила она.
Ребят мы начинаем общественный проект. Детский клуб МЕРИДИАН, бесплатно занимаются дети на протяжении 30 лет, в ужасном состоянии вся мебель, материалы. Собираем командой деньги на ремонт, важна каждая копейка? 5469500011793942 либо 89841477707. в сообщении: Помощь меридиану pic.twitter.com/TUi4Poxwc5
— aleshina? (@Alena_omnom) 20 апреля 2018 г.
Для справки, детский морской клуб «Меридиан» был создан при Дворце пионеров Владивостока (ныне Центр детского творчества) для обучения детей азам морских наук по решению ГК ВЛКСМ 22 мая 1988 г. в честь 110-й годовщины Добровольного флота России. В клубе юных моряков ведется работа как клубная, так и кружковая в соответствии с курсом подготовки юнг с мальчиками и девочками с семи до 17 лет. Дополнительная информация о клубе доступна здесь.
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