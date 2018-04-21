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Полтавченко обязал детские лагеря установить противопожарную систему
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Полтавченко обязал детские лагеря установить противопожарную систему 

АиФ Санкт-Петербург 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Георгий Полтавченко потребовал оснастить все детские лагеря Петербурга противопожарной системой, передают «Невские новости». Такое распоряжение губернатор Северной столицы дал в рамках заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
В ходе заседания градоначальник узнал, что в некоторых лагерях датчики дыма установлены только в спальных помещениях, а также имеются и другие недочеты. Полтавченко обязал все учреждения для летнего отдыха детей устранить все нарушения до начала школьных каникул, иначе работать в этом сезоне они не будут.
Всего в Петербурге расположены 205 детских лагерей
Также губернатор потребовал уделить особое внимание безопасности на воде во время проведения ЧМ-2018 по футболу. На реках и каналах города будут установлены дополнительные камеры наружного наблюдения. В Северной столице оборудуют 25 пляжей, на которых будут нести дежурство спасатели. За купание в неположенном месте ждет штраф.
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