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В Митине организуют бесплатный мастер-класс по оригами
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В Митине организуют бесплатный мастер-класс по оригами 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Митино» приглашает детей в возрасте от 4 лет и старше на мастер-класс по оригами «Водяная лилия». Бесплатное занятие состоится 25 апреля. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Искусство складывания различных фигурок из квадратного листа бумаги без помощи ножниц и клея насчитывает более двух тысяч лет. На Востоке оригами считается символом мира, покоя и семейного очага. Это искусство доступно людям любого возраста: и взрослым, и детям, — рассказала Светлана Мухрина.
Мастер-класс состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 4+.
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