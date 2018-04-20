В Митине организуют бесплатный мастер-класс по оригами

Культурный центр «Митино» приглашает детей в возрасте от 4 лет и старше на мастер-класс по оригами «Водяная лилия». Бесплатное занятие состоится 25 апреля. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.

— Искусство складывания различных фигурок из квадратного листа бумаги без помощи ножниц и клея насчитывает более двух тысяч лет. На Востоке оригами считается символом мира, покоя и семейного очага. Это искусство доступно людям любого возраста: и взрослым, и детям, — рассказала Светлана Мухрина

Мастер-класс состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 4+.