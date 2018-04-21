Детишек-сирот из Уфы покажут на федеральном канале

В понедельник, 23 апреля, стартуют съемки видеопаспортов детей-сирот Уфы для проекта «Видеопаспорт» и трансляции в эфире канала «Россия 1» в передаче «Когда все дома».

— Работа съемочной группы в уфимских детских домах и приютах пройдет с 23 по 28 апреля. В это время будут сняты видеопаспорта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и для трансляции в эфире федерального канала «Россия 1». Руководитель рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова также принимает участие в работе съемочной группы, — пояснили в городской администрации.

Кстати, Уфа с 2015 года сотрудничает с благотворительным фондом содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей «Видеопаспорт».

За период сотрудничества с фондом 125 сюжетов уфимских детей-сирот были размещены на сайте проекта, 15 сюжетов показано в эфире федеральных каналов. В настоящее время 68 детей-сирот обрели новые семьи, с четырьмя — знакомятся потенциальные родители. Таким образом, 55% детей-сирот, принявших участие в проекте, устроены в семьи граждан или находятся на стадии устройства.