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Детишек-сирот из Уфы покажут на федеральном канале
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Детишек-сирот из Уфы покажут на федеральном канале 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В понедельник, 23 апреля, стартуют съемки видеопаспортов детей-сирот Уфы для проекта «Видеопаспорт» и трансляции в эфире канала «Россия 1» в передаче «Когда все дома».
— Работа съемочной группы в уфимских детских домах и приютах пройдет с 23 по 28 апреля. В это время будут сняты видеопаспорта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и для трансляции в эфире федерального канала «Россия 1». Руководитель рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова также принимает участие в работе съемочной группы, — пояснили в городской администрации.
Кстати, Уфа с 2015 года сотрудничает с благотворительным фондом содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей «Видеопаспорт».
За период сотрудничества с фондом 125 сюжетов уфимских детей-сирот были размещены на сайте проекта, 15 сюжетов показано в эфире федеральных каналов. В настоящее время 68 детей-сирот обрели новые семьи, с четырьмя — знакомятся потенциальные родители. Таким образом, 55% детей-сирот, принявших участие в проекте, устроены в семьи граждан или находятся на стадии устройства.
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