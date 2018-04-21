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Пять лагерей Нижегородской области названы лауреатами Всероссийского конкурса
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Пять лагерей Нижегородской области названы лауреатами Всероссийского конкурса 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, конкурс программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи проводился Федеральным институтом развития образования с 1 февраля по 15 апреля.
Диплом 1 степени в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях санаторно-оздоровительного лагеря в 2017 году» получил детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный».
Также дипломом 1 степени отмечен «Центр детского творчества Автозаводского района» в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания детей в 2017 году»
Дипломом 2 степени в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в 2017 году» награжден детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский берег» в Воротынском районе.
Дипломы 3 степени получили детский образовательно-оздоровительный лагерь им. Н. С. Талалушкина в номинации «Лучшие методические материалы организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года» и оздоровительно-образовательный центр «Березка» в Сарове в номинации «Лучшая игровая модель организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 2017 году».
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