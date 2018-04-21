В детских садах поселка Суходол воспитанникам дают дошкольное и общее образование

Приобщенные к традициям

В детском саду «Аленушка» приоритетным направлением является гражданско-патриотическое воспитание. Здесь приобщают дошкольников к родной культуре и традициям.

В детском саду создан этнографический музей «Русская изба», где педагоги знакомят ребят с реалиями жизни предков, фольклорными произведениями, русской народной музыкой и песнями, старинными играми и декоративно-прикладным искусством. Дети из разных групп посещаются созданное при музее культурологическое объединение «Русская изба». Его программа направлена на воспитание чувства национальной самоценности, развитие эмоциональной отзывчивости и творчества в народном ключе. Музей — это еще и творческая мастерская, в которой дети на основе своих впечатлений создают рисунки, поделки и аппликации.

Активно к работе музея привлекаются родители дошкольников. Они часто являются участниками народных календарных праздников, творческих мастерских и мастер-классов.

Юные экологи

За годы работы в детском саду «Теремок» сложились прочные традиции воспитания, накоплена богатая методическая база, достигнут высокий уровень подготовки детей.

На протяжении многих лет приоритетным направлением деятельности СП является формирование экологической культуры у дошкольников. Для решения задач этого направления в детском саду организована соответствующая предметно-пространственная развивающая среда. На территории «Теремка» создан образовательный терренкур — экологическое пространство, где дети совмещают пешие прогулки с познавательной и оздоровительной деятельностью. В образовательной деятельности воспитателями используются современные педагогические технологии. Они надеются, что заложенные в детском саду знания позволят сформировать у ребят представления о необходимости бережного и созидательного отношения к природе.

Будущие математики

Реализация концепции развития математического образования является одним из приоритетных направлений работы педагогов в суходольском детском саду «Сказка». С 2017 года он имеет статус региональной пилотной площадки по теме «Использование средств формирования элементарных математических представлений (ФЭМП) в экономическом воспитании детей дошкольного возраста».

Осуществлять эту работу было бы невозможно без создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды. Так, в «Сказке» в каждой возрастной группе есть уголки «Занимательной математики» и «Конструирования». В них размещены дидактические, развивающие, логико-математические игры и разные виды конструкторов, а также авторские игровые пособия, разработанные педагогами детского сада.

Важную роль при формировании элементарных математических представлений воспитатели отводят обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы и конструированию.

Технически подкованные

В детском саду «Золотой ключик» ведется активная работа по развитию интереса детей к конструированию и робототехнике. По утверждению воспитателей, приобщение к робототехнике помогает решать множество задач по развитию моторики, речевых навыков, умственного развития, освоению образовательных программ, социализации. Кроме того, создавая собственными руками роботов, дошкольники с самого раннего возраста ощущают себя успешными, значимыми, начинают верить в свои силы.

С 2016 года «Золотой ключик» работает в статусе окружной опорной площадки по теме «Развитие творческих способностей дошкольников через конструирование и робототехнику». Используя мягкие модули и игровые наборы «Дары Фребеля», педагоги уделяют большое внимание знакомству детей со свойствами геометрических тел, развитию пространственного воображения и первоначальных навыков конструирования. В каждой группе сформирована зона для свободной LEGO-конструирующей деятельности детей, которая способствует развитию самостоятельного конструирования в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста.

Татьяна Соломонова, директор ГБОУ СОШ № 1 п. г. т. Суходол:

— Все четыре детских сада, входящих в структуру нашей школы, ведут свою деятельность в соответствии с современными тенденциями дошкольного образования. При этом у каждого есть своя «изюминка» — актуальное направление в работе с детьми, на которое делается упор. Приоритетом же для всех СП остается всестороннее развитие каждого ребенка.