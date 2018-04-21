Трамплин в звездное будущее или обмен психики на деньги: как работает детский шоу-бизнес

20 апреля прошел финал шоу «Голос. Дети», в котором талантливые ребята со всей страны под руководством маститых профессионалов вокального мастерства соревнуются за звание лучшего исполнителя. Накануне в эфире сетевого вещания «ВМ» состоялся круглый стол, в рамках которого эксперты обсудили все аспекты детского шоу-бизнеса и выяснили, является ли участие в телевизионных программах эксплуатацией детей или это реальный шанс построить их звездное будущее.

Законы шоу-бизнеса, не для кого не секрет, порой оказываются слишком жесткими даже для опытных его деятелей. Телевизионные рейтинги строятся на слезах и скандалах, просмотры в интернете набираются путем сенсаций и нестандартных подходов, а ради спортивных успехов и вовсе приходится отказываться от личной жизни. С другой стороны, чем раньше попадаешь в эту сферу, чем скорее определяешься с вектором развития, тем больше шансов на успех, а значит, на всеобщее признание, высокие гонорары и реализацию амбиций. Вот только чьи амбиции на самом деле осуществляют шоу-дети и для кого они зарабатывают?

Грань между творчеством и бизнесом

В современном мире родители трехлетних детей, увидев, с каким рвением их чада исполняют песни Димы Билана перед зеркалом или пританцовывают под Бейонсе, тут же силками тащат их в музыкальные школы и хореографические студии. Там, под неусыпным контролем тренеров, малышам приходится проводить по пять часов шесть дней в неделю. И не дай бог на отчетном концерте будешь стоять во втором ряду.

— Я бы четко разделил шоу-бизнес и детское творчество, — говорит руководитель Межрегиональной общественной организации «Мы — дети России» Вадим Арустамов. — Если это бальные танцы, народное творчество, спорт — словом, то, что не вовлекает детей во взрослую жизнь, то это имеет право на существование. Но когда семилетние дети на глазах у миллионов телезрителей исполняют песни из разряда «Ты меня любила, мы с тобой вместе были» — такое неприемлемо. Когда отнимается детство, а вместо него подкладывается мода и тренд, происходит катастрофа.

Однако и зрители, и авторы проектов, и рекламодатели целью ставят уж точно не развитие творческих способностей участников. Транслировать будут то, что хорошо продается. Как же в этом случае найти баланс и не испортить еще хрупкую детскую психику?

— Если изначально родители настраивают ребенка на то, что эта всего лишь игра, что это возможность роста, движения к чему-то, а за проигрыш его никто не осудит, то все будет в порядке, — считает психолог, писатель, специалист по проблемам воспитания и развития детей Галина Момот. — Когда идет речь о профессионализме — тот же спорт или балет — там уже не шоу-подход. Там идет целенаправленное обучение, развитие определенных навыков. Спорным является элемент конкуренции.

Победа или участие?

Что же создает накал страстей, заставляет зрителей часами сидеть у экранов и ждать итога? Соревнование. Та самая будоражащая и в то же время жестокая деталь шоу, когда определяется судьба участников. Вот тут-то и зарыты все скрытые ловушки.

— У каждого ребенка свои таланты и склонности, — объясняет социолог, спортивный психолог Александр Журавлев . — И с ранним развитием нужно быть аккуратным. Если ваши сын или дочь в три года любят танцевать, и вы приводите их на фигурное катание, не думайте, что через пару месяцев ситуация не изменится. Появится дискомфорт, падения, боль, возникнет та самая пресловутая соревновательность. А ведь это далеко не для всех. И воспитать это качество можно не в каждом. Тем более, не в каждом участнике телепроекта. И никто не знает, как среагирует ребенок на поражение, примет ли он его достойно.

Насильно тянуть ребенка покорять Олимп федерального телевидения действительно чревато последствиями. Равно как и любое публичное выступление может отразиться на неокрепшей психике самым неожиданным образом.

— Перед большим выступлением ребенка нужно «обкатать», — говорит директор Государственного бюджетного учреждения Школы олимпийского резерва № 25 Москомспорта, главный хореограф и советник руководителя Москомспорта, Заслуженная артистка России Инна Гинкевич . — Следует поучаствовать в небольших местных конкурсах, чтобы ребенок привык к аудитории, начал правильно к этому относиться.

Заодно это даст понять, тот ли путь был выбран.

Стакан воды и счет на карте

Открытый вопрос для дискуссии — что же движет родителями, мечтающими вырастить из своих детей будущих героев искусства или спорта. Одни называют причиной реализацию собственной несостоявшейся мечты и амбиций. Другие искренне верят, что таким образом прокладывают будущему поколению дорогу в обеспеченное будущее. А немалая часть без зазрения совести после каждого удачного выступления подсчитывает заработанный гонорар.

— Если вы не хотите лишать ребенка детства, не надо делать из него печатный станок, — призывает Арустамов. — Деньги — дело приходящее. Когда ребенок удовлетворяет потребности родителей, это неправильно. Если он идет в спорт или искусство ради самого спорта или искусства, у него стимул не материальный, а чисто человеческий. Он будет стремиться к росту, к развитию. А когда родители малюют ребенка косметикой и вытаскивают на подиум, а он сам говорит, что хочет стать врачом или пожарным, вот тогда происходит конфликт.

При этом без материальной составляющей здесь все же не обходится. Эксперты существенно расходятся во мнении касательно того, как ранний заработок повлияет на развитие ребенка. Ведь если по телевизору или в интернете показывают успешных подростков, зарабатывающих миллионы и при этом еще даже не закончивших школу, как же тогда объяснить необходимость образования и сформировать правильные ценности?

— На самом деле, ничего страшного в том, что ребенок зарабатывает деньги, нет, — настаивает музыкальный продюсер, автор уникальной методики по развитию юных талантов Евгений Орлов . — Зато он научится ими распоряжаться. При этом положительным ранний заработок можно назвать только в тех случаях, когда его процесс не лишает ребенка детства и не идет в ущерб его общему развитию.

Но жестокие условия существования в информационном обществе, где практически все сведения существуют в открытом обществе без ярлыка, хорошо это или плохо, направлять развитие детей в нужное русло родителям не всегда удается.

— Мы ратуем за раннее вхождение детей в спорт, в творчество, но не на уровне бизнеса, — призывает Гинкевич. — Чем раньше ребенок втягивается в профессионализм, тем меньше шансов у него попасть в «плохое» общество или пристраститься к ложным ценностям.

А где же мальчик?

Таким образом, получается, что судьба ребенка целиком и полностью оказывается в руках взрослых. Взрослые выбирают, взрослые судят, взрослые заставляют и решают, что будет лучше. При этом у ребенка о его желаниях и потребностях спрашивают в последнюю очередь: маленький еще, чего ему знать!

— Ребенок оказывается сбоку, — комментирует Момот. — Причем неважно, какого он возраста — он, как правило, где-то рядом с общим процессом. Хороший родитель должен понимать, что он хочет для ребенка, а не от него.

Задача старшего поколения — проявить мудрость и дать выбор, позволить определяться самому, при этом деликатно объясняя разницу между хорошим и плохим.

— Нужно приходить к педагогу и говорить: попробуйте, — считает Вадим Арустамов. — Если ребенку понравится, если у него появляется соревновательный дух, он чего-то добьется. Не должно быть цели стать чемпионом мира, главная задача на первых порах — занять ребенка, сделать так, чтобы у него проснулся интерес.

Но здесь уже протест высказывают психологи. С точки зрения физиологии и умственного развития, все должно быть постепенным и соответствовать определенному возрасту.

— Часто путают раннее развитие с ранним обучением, — объясняет Момот. — Все что касается прихода в ранние секции — это обучение, давящее на ребенка, лишающее его «песочницы», где он мог бы определиться, чем именно ему заняться. Что мы делаем ранним обучением любого вида? Мы развиваем левое полушарие. И в итоге мы видим очень разумных и амбициозных людей, у которых эмоциональный интеллект оказывается на нуле. Так что эксперименты со профессиональным спортом в три года до добра не доведут.

Золотая середина

По мнению Инны Гинкевич, подход к развитию ребенка должен быть творческим. Отработка схемы, зазубривание нот или банальное натаскивание приведут к тому, что из ребенка вырастет отличная исполнительная машина, но уж точно не будущая звезда со своим уникальным и креативным подходом.

— Необходима образовательная система, баланс между выступлениями и творчеством, — утверждает пиар-директор театра-студии «Непоседы» Юлия Бикбулатова. — Недостаточно только вокала или танцев. Ребенку нужно комплексно ставить и технику речи, и актерское мастерство, и сольфеджио, и хореографию. А концертная деятельность, соревнование — это итог.

Что же делать, если попасть в экран все-таки хочется? Неужели участие действительно важнее победы?

— Телевидение — циничная штука, — считает Орлов. — Нужно прежде всего прививать детям хороший вкус, делать ставку на положительных героев, у которых можно чему-то научиться. В крайнем случае, когда обстоятельства и окружение под давлением навязывают ребенку какие-то ложные ценности, придется вводить определенные императивы. Есть вещи, которые должны восприниматься по принципу «раз мама с папой так сказали, значит, так и есть».

Негативно влияет на ребенка и чрезмерная фокусировка внимания на его уникальности. Ведь умение проигрывать — тоже важное качество.

— Каждый родитель думает, что его ребенок самый золотой, — добавляет Бикбулатова. — А он все это слышит. Звездная болезнь всегда идет из семьи. И правильное воспитание — это ответственность, прежде всего, родителей.

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