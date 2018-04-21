В Королеве в рамках субботника повесили скворечники 

В подмосковном Королеве в рамках субботника школьники и воспитанники детских садов повесили скворечники, сообщает РИАМО.
21 апреля Королев присоединился к общеобластному субботнику. В наведении порядка в городе приняли участие глава округа Александр Ходырев, сотрудники администрации и градообразующих предприятий, учреждения образования и культуры, жители города.
"Мы готовились к акции, вместе с детьми делали скворечники, чтобы сегодня повесить их в парке. Это добрая традиция, объединяющая не только детей в классе, но и родителей, и учителей", — сказала участница акции Елена.