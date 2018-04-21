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Особенных детей из Самары отправят заниматься в центр «Семья»
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Особенных детей из Самары отправят заниматься в центр «Семья» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Для самарских детей, страдающих синдромом Дауна и аутизмом ищут здание для постоянных занятий. Об этом стало известно на встрече жителей с мэром Еленой Лапушкиной.
— Сейчас у ребят нет постоянного помещения, в котором они могли бы заниматься, — сообщили в самарской мэрии.
— Дети порой не понимают, о чем идет речь на уроках. Зачастую они просто отсиживаются и теряют то драгоценное время, которое бы могли потратить на занятия, учитывающие особенности их развития, — сообщили родители детей с особенностями.
Елена Лапушкина предложила временно разместить школьников в городских центрах «Семья», пока вопрос с открытием специального центра будет прорабатываться.
Один из возможных вариантов в будущем — здание на улице Бобруйской. Также детям и их родителя окажет помощь Министерство социально-демографической политики Самары.
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