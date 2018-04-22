Семья садистов морила голодом собственного сына

В Карелии мужчина, вместе со своей сожительницей, систематически связывал, избивал и всячески унижал своего сына. Теперь паре садистов грозит длительное тюремное заключение, сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление СК РФ

Сообщается, что семья переехала в Костомукшу из Подольска некоторое время назад:

29-летний

отец, его пятилетний ребенок и 39-летняя

сожительница молодого мужчины. Согласно материалам уголовного дела, мужчина и его сожительница систематически издевались над ребенком.

Следователи сообщили, что мальчика регулярно привязывали веревкой к самым разным предметам в квартире. Его избивали, оскорбляли и порой подолгу не кормили. Систематическое голодание привело к заметному ухудшению здоровья ребенка.

Сообщается, что супругам грозит до семи лет лишения свободы. К расследованию инцидента также подключились и местные органы опеки.

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело на воспитательницу детского сада № 473 Елену С. По словам родителей, женщина издевалась над детьми и устроила в саду «тюремные порядки».