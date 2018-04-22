Летом в Омске откроется почти две тысячи вакансий для школьников

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Омске готовятся к трудоустройству школьников на период летних каникул. Так, в городе для подростков в возрасте от 14 до 18 лет откроют 1607 вакансию.

«Основными видами работ для юных омичей остаются благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий и сооружений, организация досуга младших школьников на игровых и спортивных площадках, в пришкольных лагерях», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что рабочий день подростков составляет четыре. После окончания трудового договора в трудовую книжку школьников занесут запись о периоде работы. Оплата труда молодых людей будет состоять из заработной платы (по фактически отработанному времени), которая выплачивается из городского бюджета, и материальной поддержки из регионального бюджета.