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Трогательное видео о доброй собаке, которая помогает больным детям
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Трогательное видео о доброй собаке, которая помогает больным детям 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мы уже ни раз вам доказывали известную истину, что собака — друг человека, а может быть даже лучший друг. Пушистые четвероногие друзья умеют дружить и заботиться не хуже, чем люди.
Сегодня мы вам покажем видео не просто о добродушном псе, а о настоящем друге и герое в глазах окружающих. Эта собака не просто ласковый и верный товарищ, пес помогает тем, кто особенно нуждается в поддержке.
Зовут этого большого и лохматого пса — Земми. Когда ему было всего шесть месяцев, он постоянно приходил к девочке с больной ногой. Собака проводила с малышкой много времени, и тогда хозяин понял, что Земми просто рожден для того, чтобы помогать детям.
Уже в 13 месяцев у Земми появился официальный сертификат собаки, занимающейся терапией.
Сейчас собака вместе со своим хозяином проводит много времени в больницах с детьми: ребята обожают гладить и обнимать Земми. Неудивительно, ведь шерсть животного такая мягкая! Пес сопровождает детей на самых сложных этапах лечения и помогает им на время забыть о боли и расслабиться.
В остальное время Земми любит отдыхать, с удовольствием ест мороженое и ходит на пляж.
Вы только посмотрите на этого невероятного пса, у которого по-настоящему большое собачье сердце!
Фото: Shutterstock.com  Видео: Инстаграм @zammypup
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