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«Юный Нумизмат»: Работы дагестанского школьника попали в финал всероссийского конкурса
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«Юный Нумизмат»: Работы дагестанского школьника попали в финал всероссийского конкурса 

Mirmol.ru 8 минут назад
Фото: Mirmol.ru
«Юный Нумизмат»: Работы дагестанского школьника попали в финал всероссийского конкурсаСразу две работы юного дагестанца попали в финал на Всероссийском конкурсе на художественные оформления монеты «Юный Нумизмат».
Имам Хасаров, ученик 6 класса в селе Гели Карабудахкентского района Дагестана, представил на конкурсе рисунки, отсылающие к истории своего района.
«Я решил изобразить на монетах герб и эмблему кумыкских шамхалов — правителей Дагестана», — пишет ребенок.
До определения победителя конкурса осталось 11 дней, совместно с работами дагестанца в финал прошли 35 работ детей с разных регионов России.
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