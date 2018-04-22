«Юный Нумизмат»: Работы дагестанского школьника попали в финал всероссийского конкурса

«Юный Нумизмат»: Работы дагестанского школьника попали в финал всероссийского конкурсаСразу две работы юного дагестанца попали в финал на Всероссийском конкурсе на художественные оформления монеты «Юный Нумизмат».

Имам Хасаров, ученик 6 класса в селе Гели Карабудахкентского района Дагестана, представил на конкурсе рисунки, отсылающие к истории своего района.

«Я решил изобразить на монетах герб и эмблему кумыкских шамхалов — правителей Дагестана», — пишет ребенок.

До определения победителя конкурса осталось 11 дней, совместно с работами дагестанца в финал прошли 35 работ детей с разных регионов России.