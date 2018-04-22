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Министерство транспорта отказалось от запрета перевозить детей в колясках в метро
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Министерство транспорта отказалось от запрета перевозить детей в колясках в метро 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Мы уже писали о новых правилах Метрополитена, согласно которым запрещалось перевозить детей в колясках не только на эскалаторах, но также на платформах и в вагонах метро. В документе, опубликованном для общественного обсуждения, запрещалось перемещаться по станции с младенцем в коляске. Этот предполагаемый запрет вызвал негативную реакцию родителей в социальных сетях и на публичных слушаниях.
Так, в социальных сетях сайта «ЕжикЕжик» на Фейсбуке и в Инстаграме при обсуждении законопроекта высказывались следующие возражения:
Сначала сделали парковки платные, да и мест свободных днём с огнём, так теперь ещё и ограничения по перевозу детей в колясках.
А если дети погодки — двоих на руках держать, а если мама беременна, ей ребенка на руках тащить и коляску еще, а давка в вагоне — не зайдёшь.
В Европе делают все возможное, чтобы общественный транспорт для любых категорий граждан был доступный: лифты в метро для людей с колясками, специальные места в вагонах, чтобы их поставить и не мешать другим. Приседающее автобусы.
Конечно, здравый смысл есть, но нежизненно все это. Пусть тогда введут бесплатный перевоз детей на такси).
И в Министерстве прислушались к возражениям общественности. Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что перевозка детей в колясках в метро будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов. То есть перемещаться по платформе и находиться в вагоне метро ребенок сможет не на руках у взрослого.
«Проект документа в настоящее время находится на публичном обсуждении, и по итогам поступивших замечаний и предложений в него могут быть внесены изменения, в том числе в п. 51, касающийся запретов. В частности, с учетом замечаний общественности будут внесены изменения в перечень мест, в которых запрещена перевозка детей в детских колясках. В данной версии предлагается запретить перевозку детей в детских колясках на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона», — отметили в пресс-службе Минтранса.
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