Китайское общество Красного креста в этом году продолжит помогать афганским детям с врожденным пороком сердца

Урумчи, 22 апреля / Синьхуа / — Начиная с 20 апреля, 25 афганских детей, страдающих от врожденного порока сердца, получают бесплатную медицинскую помощь в 1-й больнице при Синьцзянском медицинском университете. Это первая партия больных детей из Афганистана, прибывших в этом году по программе гуманитарной помощи больным детям с тяжелыми заболеваниями в рамках «Пояса и пути», инициированной Китайским обществом Красного креста

Первые 25 пациентов в сопровождении членов семьи прибыли в Синьцзян вечером 18-го апреля. Самому старшему из них 19 лет, а самому младшему 2 года. 19 апреля совместная группа экспертов по осмотру и лечению во главе 5 медэкспертов из Пекина, Шанхая, Синьцзяна и других регионов Китая провела консилиум по состоянию здоровья этой группы детей.

Афганская миссия программы гуманитарной помощи детям с тяжелыми заболеваниями в рамках «Пояса и пути» стартовала в августе прошлого года, когда китайская медбригада отправилась в Афганистан, где провела первый осмотр среди местных детей с тяжелой формой врожденного порока сердца, после чего 21 афганский ребенок был успешно транспортирован в Синьцзян Китая на бесплатное лечение.

В апреле текущего года названная бригада вновь побывала в Афганистане и, осуществив более масштабный осмотр больных детей, отобрала 79 детей, которые несколькими группами поедут на безвозмездное лечение в Китай. -0-