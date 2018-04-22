Педагоги Сергиевской спортшколы приводят детей к высоким достижениям

Суходольская школа №2 работает в связке со своими структурными подразделениями — ДЮСШ и «Поиск». «Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал в пропаганде здорового образа жизни, формирует мотивацию развития личности и создания ситуации успеха для каждого ребенка, — считает руководитель СП ДЮСШ Елена Баринова . — На основе личностных интересов ребенка и взрослого расширяется культурное пространство самореализации, интенсивно идет процесс формирования гуманистических ценностей, развивается одаренность детей».

Сегодня в ДЮСШ занимаются физкультурой и спортом более трех тысяч детей всего Сергиевского района. Работают с ними 90 тренеров по 18 видам спорта. И каких! Газета «Спортивное обозрение Самарской губернии» отдала тренеру Ивану Бадьярову третье место в областном конкурсе. Наибольшей популярностью у ребят пользуются футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, самбо, дзюдо и бокс. Более 80 спортивных секций посещают дети разных возрастов: от самых маленьких до выпускников.

В ДЮСШ преподают высокопрофессиональные специалисты, среди которых два почетных работника образования РФ, один мастер спорта международного класса и четыре мастера спорта. Здесь трудятся и маститые тренеры, не первый год помогающие ребятам познать радость спортивных успехов, и талантливая молодежь. У каждого из них свои секреты работы с детьми. Гордостью школы являются педагоги, ставшие победителями областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». В 2016 году победы в физкультурно-спортивной номинации добился руководитель секции самбо Рамиль Мавлютов. А в 2018-м, в год столетия системы дополнительного образования, победителем в этой же номинации стала тренер по художественной гимнастике Анна Кадачигова.

У талантливых педагогов и дети талантливые. Воспитанники ДЮСШ — многократные призеры и победители областных, всероссийских, международных соревнований. Есть среди них ребята, которые достигли небывалых высот, стали гордостью не только Сергиевского района, но и России. Это победитель Кубка мира и первенства Европы по дзюдо Мария Персидская , победитель первенства области по самбо Екатерина Токарева , победитель первенства ПФО по боксу Артем Глазов, победители соревнований различного уровня по художественной гимнастике Карина Краснова и Екатерина Илларионова и другие ребята.

Об уровне развития детского спорта в районе говорят победы юных спортсменов в Олимпиаде учащихся Самарской области, где вот уже 15 лет сергиевские ребята ежегодно становятся призерами в общекомандном зачете, а в последние два года — победителями.