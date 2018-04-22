Двое школьников утонули в реке в Архангельской области

Двое детей (возраст 7-9 лет) погибли в Ленском районе Архангельской области, провалившись на реке под лед. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедия произошла вечером 21 апреля близ поселка Яреньга. Предварительно установлено, что трое детей вышли на лед реки и провалились в воду. Одному из друзей удалось выбраться на берег, его приятелей сильным течением утянуло под лед. Жизнь спасшегося мальчика вне опасности, но ребенок получил сильный стресс, ему оказана необходимая помощь.

На место ЧП направлены водолазы, глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра. Спасатели обращаются к гражданам с предупреждением не выходить на весенний лед вне действующих ледовых переправ.

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