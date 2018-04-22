Трагедия в Ленском районе: двое детей ушли под лёд Яреньги

В субботу вечером в Ленском районе утонули два ребенка. Трагедия произошла около 18:30 возле поселка Яреньга. О ЧП рассказал девятилетний мальчик, который выбрался из полыньи.

— Как пояснил мальчик, они вместе с друзьями — девочкой и мальчиком (возраст 7–9 лет) вышли на лёд реки Яреньга и провалились. Двоих детей сильным течением утянуло под лёд. Мальчику удалось удержаться на льду и выбраться. Его жизнь и здоровье вне опасности, но ребёнок получил сильный стресс, ему оказана необходимая помощь, — пояснили в пресс-центре регионального ГУ МЧС

На место направляются водолазные группы из городской службы спасения Коряжмы и Центра гражданской защиты Архангельской области. Глубина в месте провала составляет 1,5–2 метра, на реке сильное течение.

Спасатели предупреждают, весенний лёд подтачивается водой снизу и разрушается солнцем сверху. По своей структуре он больше напоминает сильно спрессованный водянистый снег, и потому даже при большой толщине может быть рыхлым. В отличие от зимнего льда, он может не трещать под ногами, провал может произойти моментально.