«Открытки Победы» нарисовали дети полицейских

Школьников и студентов, чьи родители работают в Росгвардии, приглашают поучаствовать в творческом конкурсе. На Вологодчине стартовала патриотическая молодежная акция «Открытка Победы».

Первыми к творческой акции присоединились третьеклассники-кадеты школы №15. Здесь учатся дети сотрудников войск национальной гвардии.

Рисунки участники выполняют на специальных бланках. Лучшие работы проиллюстрируют поздравительные открытки, которые 9 мая получат ветераны и труженики тыла. Также в преддверии Дня победы конкурсные работы украсят выставку, которая откроется в парке Победы.