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«Открытки Победы» нарисовали дети полицейских
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«Открытки Победы» нарисовали дети полицейских 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Школьников и студентов, чьи родители работают в Росгвардии, приглашают поучаствовать в творческом конкурсе. На Вологодчине стартовала патриотическая молодежная акция «Открытка Победы».
Первыми к творческой акции присоединились третьеклассники-кадеты школы №15. Здесь учатся дети сотрудников войск национальной гвардии.
Рисунки участники выполняют на специальных бланках. Лучшие работы проиллюстрируют поздравительные открытки, которые 9 мая получат ветераны и труженики тыла. Также в преддверии Дня победы конкурсные работы украсят выставку, которая откроется в парке Победы.
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