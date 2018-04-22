Ещё
Работники интерната, где насиловали детей, жалуются на давление. Им «житья нет» и «работать невозможно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работники интерната, где насиловали детей, жалуются на давление. Им «житья нет» и «работать невозможно» 

Newsru.com 34 минуты назад
Фото: Newsru.com
Воспитатели интерната в Челябинской области, семеро воспитанников которого рассказали о сексуальном насилии, пожаловались на давление и сложности в работе. В интервью региональному
они говорят, что из-за проверок и общественного вниманиям им «нет житья» и «работать невозможно». На неделе региональные власти объявили о грядущем
закрытии интерната
— якобы из-за проблем с водоснабжением.
Педагоги рассказали, что всех сотрудников и детей допрашивали в Следственном комитете. Собеседница говорит, что обследовавшие детей врачи ничего не нашли, себя они считают абсолютно «чистыми». Директор, по этой версии, уволилась, не выдержав давления общественности.
Воспитательницы также оправдали молодого педагога Анну и ее супруга. СМИ писали о показаниях детей, в которых те утверждали, что якобы педагог с мужем устраивала оргии, привлекая к «развлечениям» подростков.
"Они, как поженились, хорошие ребята. Они с нами живут, их там кормят. Они соседям всем помогают, хорошие люди, молодые, но хорошие. Она-то ладно, с нами немного поговорит и легче ей. А он и так худой, а сейчас вообще не ест", — цитирует слова воспитательницы 31tv.
Полное название детдома — МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования воспитанников учреждения. Семеро сирот рассказали своим приемным родителям, что не раз подвергались изнасилованиям с участием педагогов и неизвестных мужчин. Причем рассказы всех детей, которым на момент взятия под опеку было 10-14 лет, совпадали в мельчайших подробностях.
Согласно показаниям ребят, их насиловал некий взрослый мужчина по имени Серега во время походов на озеро «на картошку и рыбалку». Кроме того, одна из воспитательниц якобы на глазах у детей устраивала оргии с мужем. Детей запугивали, били и угрожали им. В общей сложности среди насильников были «друг Серега», его приятель, семейная пара, работающая в детдоме, и их коллега-трудовик.
По версии приемных родителей, в интернате специально тянули с оформлением детей в семьи, чтобы нанесенные насильниками травмы успели зажить. Позднее мужчину по имени Сергей задержали и арестовали, директора интерната уволили.
Newsru.com: последние новости
В "Артеке" в Крыму отдохнули сыновья Асада и еще сорок детей из Сирии В Екатеринбурге завели уголовное дело на сотрудницу детсада, которая воспитывала детей с помощью собачьих команд и насилия Актеры "Маяковки" потребовали от Арцибашева покинуть пост худрука
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры8
Москва после бури: фото из соцсетей36
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе12
Звезды советского кино, которые плохо кончили22
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение