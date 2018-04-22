Работники интерната, где насиловали детей, жалуются на давление. Им «житья нет» и «работать невозможно»

Воспитатели интерната в Челябинской области, семеро воспитанников которого рассказали о сексуальном насилии, пожаловались на давление и сложности в работе. В интервью региональному

они говорят, что из-за проверок и общественного вниманиям им «нет житья» и «работать невозможно». На неделе региональные власти объявили о грядущем

закрытии интерната

— якобы из-за проблем с водоснабжением.

Педагоги рассказали, что всех сотрудников и детей допрашивали в Следственном комитете . Собеседница говорит, что обследовавшие детей врачи ничего не нашли, себя они считают абсолютно «чистыми». Директор, по этой версии, уволилась, не выдержав давления общественности.

Воспитательницы также оправдали молодого педагога Анну и ее супруга. СМИ писали о показаниях детей, в которых те утверждали, что якобы педагог с мужем устраивала оргии, привлекая к «развлечениям» подростков.

"Они, как поженились, хорошие ребята. Они с нами живут, их там кормят. Они соседям всем помогают, хорошие люди, молодые, но хорошие. Она-то ладно, с нами немного поговорит и легче ей. А он и так худой, а сейчас вообще не ест", — цитирует слова воспитательницы 31tv.

Полное название детдома — МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования воспитанников учреждения. Семеро сирот рассказали своим приемным родителям, что не раз подвергались изнасилованиям с участием педагогов и неизвестных мужчин. Причем рассказы всех детей, которым на момент взятия под опеку было 10-14 лет, совпадали в мельчайших подробностях.

Согласно показаниям ребят, их насиловал некий взрослый мужчина по имени Серега во время походов на озеро «на картошку и рыбалку». Кроме того, одна из воспитательниц якобы на глазах у детей устраивала оргии с мужем. Детей запугивали, били и угрожали им. В общей сложности среди насильников были «друг Серега», его приятель, семейная пара, работающая в детдоме, и их коллега-трудовик.

По версии приемных родителей, в интернате специально тянули с оформлением детей в семьи, чтобы нанесенные насильниками травмы успели зажить. Позднее мужчину по имени Сергей задержали и арестовали, директора интерната уволили.