Работники интерната, где насиловали детей, жалуются на давление. Им «житья нет» и «работать невозможно» 

Воспитатели интерната в Челябинской области, семеро воспитанников которого рассказали о сексуальном насилии, пожаловались на давление и сложности в работе. В интервью региональному
они говорят, что из-за проверок и общественного вниманиям им «нет житья» и «работать невозможно». На неделе региональные власти объявили о грядущем
закрытии интерната
— якобы из-за проблем с водоснабжением.
Педагоги рассказали, что всех сотрудников и детей допрашивали в Следственном комитете. Собеседница говорит, что обследовавшие детей врачи ничего не нашли, себя они считают абсолютно «чистыми». Директор, по этой версии, уволилась, не выдержав давления общественности.
Воспитательницы также оправдали молодого педагога Анну и ее супруга. СМИ писали о показаниях детей, в которых те утверждали, что якобы педагог с мужем устраивала оргии, привлекая к «развлечениям» подростков.
"Они, как поженились, хорошие ребята. Они с нами живут, их там кормят. Они соседям всем помогают, хорошие люди, молодые, но хорошие. Она-то ладно, с нами немного поговорит и легче ей. А он и так худой, а сейчас вообще не ест", — цитирует слова воспитательницы 31tv.
Полное название детдома — МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования воспитанников учреждения. Семеро сирот рассказали своим приемным родителям, что не раз подвергались изнасилованиям с участием педагогов и неизвестных мужчин. Причем рассказы всех детей, которым на момент взятия под опеку было 10-14 лет, совпадали в мельчайших подробностях.
Согласно показаниям ребят, их насиловал некий взрослый мужчина по имени Серега во время походов на озеро «на картошку и рыбалку». Кроме того, одна из воспитательниц якобы на глазах у детей устраивала оргии с мужем. Детей запугивали, били и угрожали им. В общей сложности среди насильников были «друг Серега», его приятель, семейная пара, работающая в детдоме, и их коллега-трудовик.
По версии приемных родителей, в интернате специально тянули с оформлением детей в семьи, чтобы нанесенные насильниками травмы успели зажить. Позднее мужчину по имени Сергей задержали и арестовали, директора интерната уволили.