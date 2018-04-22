В Запорожье школьники отравились кондитерскими изделиями

В одной из школ Запорожской области ученики отравились кондитерскими изделиями, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В Вольнянскую районную больницу 18 и 19 апреля госпитализированы пятеро детей с диагнозом «острая кишечная инфекция». Отравление наступило в результате употребления детьми в школе кондитерских изделий, сообщает «112 Украина».

Производитель кондитерских изделий не называется.

Начато уголовное производство по статьям «ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей» и «нарушение правил борьбы с эпидемиями».