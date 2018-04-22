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В Запорожье школьники отравились кондитерскими изделиями
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В Запорожье школьники отравились кондитерскими изделиями 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В одной из школ Запорожской области ученики отравились кондитерскими изделиями, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В Вольнянскую районную больницу 18 и 19 апреля госпитализированы пятеро детей с диагнозом «острая кишечная инфекция». Отравление наступило в результате употребления детьми в школе кондитерских изделий, сообщает «112 Украина».
Производитель кондитерских изделий не называется.
Начато уголовное производство по статьям «ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей» и «нарушение правил борьбы с эпидемиями».
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