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Реклама фастфуда вызывает ожирение у детей
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Реклама фастфуда вызывает ожирение у детей 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Новые исследования, проведенные университетом Аделаиды в Австралии и опубликованные в журнале «Педиатрия и здоровье детей» на этой неделе, показали, что реклама вредной еды, как правило, чаще всего транслируется в «детское время», то есть тогда, когда больше всего вероятности, что перед экраном окажутся дети и подростки. Фактически если дети проводят перед телевизором 80 минут в день, они могут увидеть более 800 роликов о фастфуде и нездоровой пище в течение одного года согласно результатам исследования.
Дети легко поддаются влиянию рекламы в отношении пищи, как показало статистическое исследование 2016 года, проведенное университетом Макмастера в Онтарио (Канада). Реклама сетей быстрого питания, сладких напитков и конфет вносит существенный вклад в детское ожирение и развитие проблем со здоровьем.
Если с экрана мультяшный персонаж что-то рекламирует, родителям очень сложно переубедить ребенка. Поэтому так важно «фильтровать» то, что смотрят дети.
Шеф-повар и защитник здорового питания Джейми Оливер начал в соцсетях кампанию #AdEnough, чтобы бороться с негативными побочными эффектами рекламы вредной пищи, ориентированной на детей. Дети с избыточным весом подвергаются риску развития диабета, астмы, апноэ, сердечных заболеваний и проблем с костями и суставами. На своем сайте Оливер пишет: «Пришло время вывести на первое место здоровье ребенка. Я призываю правительство ввести ограничение по рекламе вредной пищи до 9 вечера по телевизору, а также для контроля над тем, какие объявления дети видят в Интернете, на улице и на общественном транспорте».
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