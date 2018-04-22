СМИ: обиженная бабушка похитила 6-летнего внука

Правоохранители уже четвертый день ищут пожилую женщину, которая, предположительно, похитила собственного внука из детского сада.

Бабушка пришла за шестилетним Мишей в детсад № 2099и сказала воспитательнице, что она сегодня заберет ребенка. Работницы не заподозрили ничего подозрительного и отдали мальчика бабушке.

По данным Mash, женщина была недовольна тем, что ей редко давали видеться с внуком. Родители мальчики предположили, что родственница могла увезти Михаила на отдых. Правоохранители продолжают поиски мальчика.