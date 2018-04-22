Рыбаки могут помочь спасателям из Суровикино в поисках утонувшего мальчика

Водолазы Нижне-Чирского отделения вновь остановили поиски утонувшего в Суровикино школьника. По словам спасателей, помочь в поисках им могут местные рыбаки.

— Мы прекратили искать тело ребенка около месяца назад, — рассказывает начальник Нижне-Чирского поисково-спасательного отделения Роман Поляков . — Сейчас есть все условия, чтобы продолжить работу. Но где нырять? Мы прошли около двух километров от того места, на которое показал приятель провалившегося под лед мальчика. Не нашли. И не потому, что плохо искали, а потому что его там попросту нет.

Найти тело ребенка сегодня может любой рыбак, уверены спасатели из Суровикино.

— На речке, где утонул мальчик, очень много людей — больше, чем на центральной площади в Волгограде. И рыбачат они почти в круглосуточном режиме, — добавляет Роман Поляков. — Если школьник всплывет, они заметят его и сообщат нам. Нам по-прежнему звонит бабушка девятилетнего ребенка. Но, к сожалению, рассказать ей пока нечего.

Девятилетний школьник из Суровикино не вернулся домой в конце февраля. Поднявшиеся на поиски полицейские и следователи восстановили маршрут ребенка: вместе со своим другом он пошел на берег реки Чир. Оказавшись у полыньи, дети рухнули в воду. Выбраться из ледяной воды смог лишь один из школьников.

Вместе с коллегами из Калача-на-Дону местные спасатели прошли около двух километров вниз по течению. Водолазы не раз рвали свои водонепроницаемые костюмы и уходили на больничный. В поисках ребенка спасателям помогали местные жители — суровикинцы рубили проруби, приносили горячую воду и обеды.