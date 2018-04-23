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Четырехлетний ребенок заставил поволноваться взрослых в Приморье
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Четырехлетний ребенок заставил поволноваться взрослых в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции разыскали родителей ребенка, найденного на улице в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
Ранее в дежурную часть отдела полиции 33-летняя обратилась местная жительница, которая рассказала, что на улице Карбышева она обнаружила оставленную без присмотра взрослых маленькую девочку. Ребенок бегал вдоль проезжей части дороги, подвергая свою жизнь опасности.
Испуганная малышка была доставлена в отдел полиции.
Позже в отдел полиции с заявлением о пропаже ребенка обратились родители девочки. Родители ребенка пояснили, что оставили дочку у бабушки.
В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
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