Ещё
В Уссурийске Приморского края полицейские вернули родителям потерявшегося четырехлетнего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уссурийске Приморского края полицейские вернули родителям потерявшегося четырехлетнего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 33-летней местной жительницы. Женщина рассказала о том, что на улице она обнаружила оставленную без присмотра взрослых маленькую девочку, которая бегала вдоль проезжей части дороги, подвергая свою жизнь опасности.
На место обнаружения ребенка была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что девочка гуляла одна, адрес своего места жительства и где ее родители она не знала. Испуганную малышку доставили в отдел полиции.
Позже в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении ребенка обратились родители девочки. Ими оказались 26-летний и 23-летняя местные жители, которые пояснили, что оставили дочку у бабушки. Через некоторое время бабушка сообщила родителям о том, что во время прогулки внучка самовольно ушла с придомовой территории, и она не может ее найти.
В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». С ними проведена профилактическая беседа.
Полиция благодарит неравнодушных граждан, сообщивших об инциденте в органы внутренних дел.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую театрализованную постановку для дошколят В Кемеровской области в рамках акции «Зарядка со стражем правопорядка» полицейские провели для детей аква-тренировку В Москве сотрудники Управления внутренних дел по ЦАО приняли участие в сдаче донорской крови
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками8
Как изменились популярные дети-актеры12
Заброшенные места, вызывающие ужас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение