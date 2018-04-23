В Уссурийске Приморского края полицейские вернули родителям потерявшегося четырехлетнего ребенка

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 33-летней местной жительницы. Женщина рассказала о том, что на улице она обнаружила оставленную без присмотра взрослых маленькую девочку, которая бегала вдоль проезжей части дороги, подвергая свою жизнь опасности.

На место обнаружения ребенка была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что девочка гуляла одна, адрес своего места жительства и где ее родители она не знала. Испуганную малышку доставили в отдел полиции.

Позже в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении ребенка обратились родители девочки. Ими оказались 26-летний и 23-летняя местные жители, которые пояснили, что оставили дочку у бабушки. Через некоторое время бабушка сообщила родителям о том, что во время прогулки внучка самовольно ушла с придомовой территории, и она не может ее найти.

В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». С ними проведена профилактическая беседа.

Полиция благодарит неравнодушных граждан, сообщивших об инциденте в органы внутренних дел.