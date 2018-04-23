9 важных фактов о ротавирусной инфекции и прививке от нее

По статистике Всемирной организации здравоохранения , около 30% детских смертей в мире в возрасте от года до пяти лет связаны с ротавирусом. Во всем мире каждый ребенок до пяти лет в среднем переносит ротавирусную инфекцию от двух до пяти раз. Наиболее тяжелыми бывают случаи заболевания, которым в большей степени подвержены дети младенческого, раннего и дошкольного возраста. Последствия перенесенной инфекции в таких случаях могут быть непредсказуемы и затрагивают все жизненно важные системы организма.

Недавно в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике ротавируса. «Летидор» посетил это мероприятие и делится с вами последней информацией об этом заболевании.

В чем опасность ротавирусной инфекции

Эта инфекция широко распространена, у ее возбудителя более 50 серотипов (группы микроорганизмов). Более того, он чрезвычайно устойчив во внешней среде и даже выдерживает хлорирование. Поэтому очень важно понимать, какие средства дезинфекции могут быть использованы для обработки предметов быта.

Источник инфекции — больной человек или ее носитель.

Первые дни болезни особенно опасны, когда выделяется огромное множество бактерий, а для ребенка достаточно 10 микробных клеток.

Инфекция высококонтагиозна, то есть легко передается от больных людей здоровым. Заразиться ротавирусом можно контактно-бытовым путем (через посуду, игрушки, халаты медперсонала и т.д.), водным путем (водоемы, питьевая вода), пищевым (через молоко и молочные продукты) и даже воздушно-капельным (в любых группах, детских коллективах, в медучреждениях).

В начале болезни часто отмечаются симптомы поражения верхних дыхательных путей, которые при этом не связаны с присоединением респираторной инфекции другим возбудителем, то есть ротавирус действует самостоятельно.

Более 50-60% всех кишечных заболеваний приходится именно на ротавирус.

Прервать эти пути передачи очень сложно, поскольку инфекция широко распространена, кстати, это наносит огромный социально-экономический ущерб стране — миллиарды рублей в год. Нельзя забывать и о гигиене и санитарных условиях в детских учреждениях, обеспечении доброкачественной питьевой водой, грудном вскармливании.

Ротавирус в России

Как любые кишечные инфекции, ротавирус наиболее распространен в развивающихся странах, а это Африка и Восточная Азия. Россия, если сравнивать ее с цивилизованным миром, по заболеваемости занимает среднее положение. При этом начиная с 1993 года идет неуклонный рост регистрируемой заболеваемости, который во многом объясняется нашими возможностями диагностики.

Чем ротавирус опасен для младенцев

Мы знаем об этой инфекции с 80-х годов прошлого столетия. Но теперь ротавирус стал протекать тяжелее. Он поражает детей младшего возраста и детей периода новорожденности. Более того, он протекает с тяжелыми симптомами, при которых даже возможно наступление летального исхода.

Раньше ротавирус считали гастроэнтеритом, а теперь врачи относят это состояние к отдельному заболеванию, сегодня это именно ротавирусная инфекция. Помимо поражения желудочно-кишечного тракта и развития симптомов кишечной инфекции, у ребенка наступает лихорадка, рвота, водянистая диарея, что приводит к обезвоживанию детского организма, также наступает сердечная и почечная недостаточность, поражается центральная нервная система и сердце.

Почти 40% детей нуждаются в интенсивной терапии и даже могут находиться в реанимационном отделении.

Сегодня дети до пяти лет могут неоднократно столкнуться с этим заболеванием, но наиболее тяжело они болеют в первый раз. Происходит это в основном в возрасте до одного-двух лет.

После ротавирусной инфекции ребенок выздоравливает не сразу, а в течение длительного времени, иногда даже месяца. Тогда же у него могут развиться различные изменения со стороны ЖКТ, астения, дисбактериоз, появиться другие жалобы.

Взрослые люди переносят заболевание легче, но штаммы изменяются, и сегодня описаны ротавирусы, которые обладают энтеротоксином (яд, продуцируемый бактериями при их паразитировании в кишечнике).

Какую прививку нужно делать и в каком возрасте

Единственным путем профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация. В последние годы ротавирус стал проблемой, в 2015-16 годах большие вспышки были в Москве. С тех пор привили уже больше 25 тысяч детей в нескольких округах столицы, и результаты не заставили себя ждать.

После успешной вакцинации Минздрав принял решение делать прививки и в остальных округах, и теперь вакцинация проводится в Москве во всех поликлиниках.

Первую прививку необходимо делать в шесть недель.

В этом году прививки стали делать в феврале, и за первый месяц привили около шести тысяч детей. Получить вакцину можно в любой поликлинике бесплатно.

Особенности вакцины от ротавируса

Это вакцина зарубежного производства, которая формирует иммунитет от пяти штаммов, наиболее распространенных на территории РФ.

Идут очень активные работы, возможно, в ближайшие годы у нас появится отечественный аналог. Сегодня наш национальный календарь на 90% обеспечен своими вакцинами.

Но с этой вакцинацией есть определенные сложности.

Дело в том, что прививать нужно детей первого года жизни четко в возрасте до 32 недель.

Многие родители, несмотря на то, что проинформированы из разных источников, упускают этот момент по разным причинам: то ребенок болеет, то нет возможности прийти в поликлинику. Получается, что время потеряно, и ребенок оказывается не привит, а позже это сделать невозможно.

Правда в том, что если привить детей первого года жизни, то создастся коллективный иммунитет.

Чтобы создать коллективный иммунитет, требуется 70% охвата населения, но мы этим похвастаться пока не можем.

Что нужно знать родителям

Планировать вакцинацию младенца нужно заранее, чтобы у ребенка выработался иммунитет до первой встречи с инфекцией.

Вакцина имеет высокий уровень снижения заболевания и обеспечивает защиту даже против тяжелых форм.

В Финляндии по этому поводу проводились исследования, было доказано, что эффект от прививки длится до двух лет. Кроме того, при коллективной иммунизации снижается количество заболеваний у детей и более старшего возраста.

Еще факт: в Австралии после вакцинации в 2005-2006 годах медики отметили снижение заболеваемости более чем на 50% у детей в возрасте от двух до четырех лет.

Почему не прививают детей после года

Прививать детей старше 32 недель нет смысла, поскольку обычно дети старше двух лет уже переносят по крайней мере один эпизод ротавируса, а 40% детей имеет уже около трех эпизодов встречи с инфекцией.

Родители должны понимать, что материнского иммунитета даже при наличии грудного вскармливания недостаточно, он очень быстро угасает. Кроме того, прививая детей первого года жизни, мы даем возможность не заболеть другим членам семьи — и взрослым, и старшим детям. Вакцинацию начинают делать именно в зимний период, потому что вспышки происходят летом в отпускной период, где не всегда можно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Опасна ли вакцина

На момент вакцинации ребенок должен быть здоров, у него не должно быть простудных заболеваний, повышенной температуры. Конечно, существует ряд противопоказаний, но их немного, и в основном это касается аллергии на куриный белок. Таким детям делают прививки, но по определенной методике.

В стандартной ситуации ребенка прививают живой вакциной, она достаточно безопасная.

Это трехкратная прививка: первую делают в шесть недель, а вторую и третью — с перерывом от четырех до десяти недель.

Вакцинация совершенно безболезненна, дается перорально, то есть нет никаких инъекций, это просто «капли в рот». Дети переносят вакцину легко.

Из привитых детей не было ни одного случая поствакцинальной реакции.

Вакцинация против ротавируса проходит не только в Москве, она включена и во многие региональные календари прививок.

Почему боятся прививок от ротавируса

Вакцины стали заложником своего успеха. Человечество не придумало ничего более эффективного.

На фоне вакцинации в обществе была резко снижена заболеваемость инфекционными заболеваниями.

Поэтому сегодня население задумывается, а стоит ли вакцинировать ребенка, если нет заболеваний или эпидемий, а вдруг будет осложнение на вакцину. Это неправильно, поскольку опасность заноса инфекций из других стран существует всегда. Мы видели множество примеров, когда на фоне общего благополучия вдруг ослабевает коллективный иммунитет и происходят вспышки разных заболеваний.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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