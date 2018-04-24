Бешеная собака напала на маленького ребенка в Красноярском крае

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Бешеная собака покусала маленького ребенка во дворе дома в Минусинске Красноярского края, начата проверка, сообщает СК РФ в своем канале в мессенджере «ТамТам».

"В городе Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе 1,5-годовалого ребенка. При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство", — говорится в сообщении.

По информации регионального СУСК, ребенок получил травмы. «Дворовая собака напала на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребенка, причинив ему травмы», — информирует ведомство.

Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные. По данным Роспотребнадзора, ежегодно от этой болезни погибает 59 тысяч жителей Земли, половина из них — дети. В России, по данным ведомства, с 2012 по 2016 год от бешенства умерли 23 человека.