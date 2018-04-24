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Бешеная собака напала на маленького ребенка в Красноярском крае
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Бешеная собака напала на маленького ребенка в Красноярском крае 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бешеная собака покусала маленького ребенка во дворе дома в Минусинске Красноярского края, начата проверка, сообщает СК РФ в своем канале в мессенджере «ТамТам».
"В городе Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе 1,5-годовалого ребенка. При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство", — говорится в сообщении.
По информации регионального СУСК, ребенок получил травмы. «Дворовая собака напала на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребенка, причинив ему травмы», — информирует ведомство.
Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные. По данным Роспотребнадзора, ежегодно от этой болезни погибает 59 тысяч жителей Земли, половина из них — дети. В России, по данным ведомства, с 2012 по 2016 год от бешенства умерли 23 человека.
Во вторник Роспотребнадзор накануне летнего сезона напомнил россиянам о напряженной ситуации с бешенством среди животных, отметив, что растет число неблагополучных регионов. Для профилактики бешенства рекомендуется покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно вакцинировать животных против бешенства, избегать контактов с безнадзорными животными и незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов.
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