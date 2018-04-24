В Минусинске 1,5-годовалого ребёнка укусила бешеная собака

В Минусинке полуторагодовалого ребенка укусила бешенная собака. Об этом рассказали в местном отделе ветеринарии.

На мальчика напала домашняя собака, которую не прививали. Животное было на цепи во дворе. Когда ребенок проходил мимо, пес вцепился ему в щеку. Хозяева приняли решение застрелить агрессивное животное. Исследование показало, что у пса бешенство.

В микрорайоне Юго-Восточный, где произошло ЧП, ввели карантин. Всем владельцам животных предписано сделать прививки, это бесплатно.

Напомним, бешенство, опасное вирусное заболевание, которое может привести к смерти. Предотвратить болезнь может только прививка.