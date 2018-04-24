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В Минусинске 1,5-годовалого ребёнка укусила бешеная собака
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В Минусинске 1,5-годовалого ребёнка укусила бешеная собака 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Минусинке полуторагодовалого ребенка укусила бешенная собака. Об этом рассказали в местном отделе ветеринарии.
На мальчика напала домашняя собака, которую не прививали. Животное было на цепи во дворе. Когда ребенок проходил мимо, пес вцепился ему в щеку. Хозяева приняли решение застрелить агрессивное животное. Исследование показало, что у пса бешенство.
В микрорайоне Юго-Восточный, где произошло ЧП, ввели карантин. Всем владельцам животных предписано сделать прививки, это бесплатно.
Напомним, бешенство, опасное вирусное заболевание, которое может привести к смерти. Предотвратить болезнь может только прививка.
АиФ Красноярск: последние новости
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