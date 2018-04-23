7 частых ошибок, которые совершают взрослые, если речь идет о школьной травле

педагог и психолог

Недавно Ирина опубликовала на своей странице в Фейсбуке подробный текст с разбором этих ошибок. Вот он:

Так сложилось, что в небезразличном мне детском коллективе не все в порядке. Нет, там все не в порядке. В коллективе буллинг. Одни дети травят других и не видят в этом ничего страшного и даже необычного. В отличие от них, я как раз нахожу в этом очень много всего неправильного и пытаюсь вмешаться, а так как я сама не являюсь ведущим взрослым в этом коллективе, я разговариваю с другими взрослыми, и, чем больше я разговариваю, тем больше удивительных вещей для себя узнаю.

Взгляды на травлю в детском коллективе у многих взрослых в России кардинально отличаются от моих, я насчитала семь наиболее стойких и наиболее поразивших меня заблуждений.

Буллинг — естественно и нормально, не стоит обращать на это пристальное внимание.

Все «делают это», так что вмешиваться не нужно, как не нужно вмешиваться в любые естественные процессы, протекающие в детском организме или коллективе. Сложно поспорить с тем, что буллинг — «естественно». Да, дисфункция группы собранной искусственным образом — вполне естественная вещь, а еще, например, естественна чума и тропическая лихорадка, не говоря уже о вирусе гриппа или воспалении легких. Но почему-то при столкновении с болезнью тела мы бросаемся лечить, а вот болезни душевные нас не пугают.

Жертва сама виновата.

Ну это любимое! Что? Ее сделали неприкасаемой и называют в среднем роде? Ну просто она не умеет общаться. Его шпыняют, дергают и даже бьют? Таскают вещи и ломают очки? Ну вы же видите, какой он реактивный, и какие острые у него эмоции, конечно, детям хочется его задеть. Он же выделяется. О боже! Это преступление — выделяться. Раз выделяешься — сам виноват. И не важно, собственно, чем. Ты можешь быть самым белым или самым черным, самым слабым или самым сильным, самым эмоциональным или самым безучастным, если ты другой, то твои шансы стать жертвой растут. А там уже как карта ляжет, как звезды встанут — любой может оказаться один против всех. Но «все не виноваты», это же ты — другой. И твои родители вздыхают: «мы не научили ее общаться», а учителя предлагают «отвести к психологу», а одноклассники — милые вполне ребята — при виде тебя теряют рассудок и превращаются в зверюшек, но они не виноваты, виновата твоя особенность. И еще прекрасное: как мне недавно сказала одно взрослая женщина в ответ на мое замечание на тему «нехорошо, когда мальчики обзывают девочек в 11 лет шлюхами» — я преувеличиваю, девочка просто «слишком красивая и милая» и поэтому она всем нравится, ну вот так они выражают свою приязнь. Пройдет, мальчики «просто учатся». Одни дети упражняются на других в своем умении высказывать комплименты, ведь нужны же тренировочные снаряды для отработки навыка.

Я поняла, что моя дочь становится инициатором травли — и вот что я сделала

Дети разберутся.

Конечно, они разберутся. Как именно они разбираются нам красочно показал Голдинг в «Повелителе мух». Мы знаем, что колонии для несовершеннолетних отличаются гораздо большей жестокостью, чем взрослые. Мы знаем, что дети могут быть удивительно беспощадны и жестоки, особенно в коллективе. Да, потом они сами страдают из-за этого, но, не имея границ, не могут выстроить свои. Наверное, нас просто это пугает, поэтому я слышу рассказы про «чистые и незапятнанные одиннадцатилетние души», когда пытаюсь поговорить о третирующих своих одноклассниках подростках.

«Это жизнь — пусть учатся!».

Лучше может быть только тезис «ты забыла, в какой стране мы живем». Мне кажется, что жизнь такая, какой ее делаем мы сами, и — да, если мы с детства сообщаем детям, что «немножечко насилия — не страшно, а даже полезно», они с большой вероятностью вырастут в взрослых, считающих насилие, по крайней мере эмоциональное, естественной частью нашей жизни, а отношения в стиле «кто сильнее, тот и прав» — социальной нормой. А мы так и будем ужасаться статистике домашнего и бытового насилия в стране. И откуда что берется?

Тут еще важно не забыть о тезисе, «а как же он в армии будет?». Я даже не буду упоминать о возможности выбрать для себя другой путь, но вроде бы даже для парня с большой базукой на плече оскорблять девочек, лупить толпой более слабого, делать мелкие подлости не считается чем-то почетным.

Как победить школьный буллинг: история одной мамы

Если вмешаются взрослые — будет только хуже.

Взрослые не должны вмешиваться в вопросы детских взаимоотношений. Тут у меня два вопроса. Первый: мы рассказываем, что им есть и что надеть, в какую школу пойти и в какой лагерь поехать, каким спортом заниматься и какие книги читать. Но почему-то мы не можем рассказать о правилах поведения с себе подобными? И второй: почему же мы так не доверяем себе и уверены, что способны лишь навредить? Да, они «другие», но они не представители неземной цивилизации, они — люди, хоть и школьного возраста, мало того, они — наши дети. Мы тоже были такими, и помним, что, если к нам приходили с претензиями, недовольством, санкциями и поучением, мы закрывались, но также мы готовы были открыться любому, кто искренне интересовался нами. Это какая-то массовая галлюцинация (ну удержалась от любимого слова Димы Зицера) — что подростки некие «недоступные для понимания и коммуникации существа с другой планеты».

«Научить дружить невозможно! Навык общения приобретается только путем набитых в течении жизни шишек».

Это мне говорят достаточно образованные мамы, которые постоянно чему-то учат детей: стоить башенку, пальчиковому рисованию, игре на скрипке, горным лыжам и высшей математике. Мы все слегка свихнулись на детском образовании, вся наша жизнь — сплошные попытки самостоятельно или с помощью специально_обученных_людей чему-то научить потомков. И успешно учим, куче бесполезных в сущности вещей. Что же касается общения, мы можем долго и умно говорить о всяческих софт скилсах и ходить на коммуникативные тренинги, но попытаться сделать из детей группу? Нет. Это — невозможно. В космос полететь — пожалуйста, органы выращивать, искусственный интеллект создавать, это — да, тут у нас прогресс и современные технологии. А здоровая коммуникация в детском коллективе — это уже фантастика.

У детей и педагогов нет времени на то, чтобы заниматься вопросами коммуникации.

Конечно, если все время уходит на математику, скрипку и художественную гимнастику. Это же гораздо более важные для жизни вещи.

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