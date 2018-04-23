Ещё
«Сундук со сказками» получили ко Дню книги воспитанники школы–интерната
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сундук со сказками» получили ко Дню книги воспитанники школы–интерната 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В течение месяца заводчане занимались сбором книг, чтобы доверху заполнить «Сундук со сказками», предназначенный воспитанникам самарской школы-интерната № 111. Русские народные сказки, детские произведения известных авторов, энциклопедии и учебные пособия. На каждой книге участники акции написали теплые пожелания добра, дружбы и счастья, адресованные ребятам.
Вручение подарков специалисты КНПЗ превратили в настоящий литературный праздник — устроили для детей импровизированный урок чтения, на котором декламировали любимые детские стихи и загадывали веселые загадки. За правильные ответы ребята получали сладкие подарки.
"Специалисты нашего предприятия всегда с готовностью поддерживают различные социальные проекты, — отметил сотрудник КНПЗ Алексей Никишин. — Этот необычный праздник — первая совместная благотворительная акция Куйбышевского НПЗ и фонда помощи детям «ДетскиеДомики». Литературу для ребят собирали всем предприятием, так что «Сундук со сказками» получился внушительным".
По словам библиотекаря школы-интерната № 111 Ольги Политовой, подаренные книги очень пригодятся воспитанникам. Сейчас в этом учебном заведении учатся 270 ребят, и библиотека — одно из излюбленных мест пребывания детей. Они читают книги во время отдыха, некоторые берут литературу на дом. Так что пополнение библиотеки новыми красочными сборниками сказок и стихов — несомненно нужный подарок.
Волга Ньюс: последние новости
В детских садах поселка Суходол воспитанникам дают дошкольное и общее образование Чадоград и Мегаленд создают день рождения мечты Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы6
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили26
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение