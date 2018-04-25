Для омичей запустят 11 «горячих линий»

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

26 апреля в Омской области будут работать 11 «горячих линий». Жители региона смогут узнать о социальных услугах. Так, омичам расскажут о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года (для этого нужно звонить по телефону 32-26-46), об основаниях и порядке оказания материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную (телефон — 54-17-44).

Специалисты проконсультируют жителей региона о порядке и условиях оказания государственной социальной помощи (телефон 63-19-10), О трудоустройстве несовершеннолетних в период летних каникул (телефон 32-48-85), о порядке и условиях обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (телефону — 43-40-86).

С подробным списком «горячих линий» можно ознакомиться здесь.