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Для омичей запустят 11 «горячих линий»
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Для омичей запустят 11 «горячих линий» 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
26 апреля в Омской области будут работать 11 «горячих линий». Жители региона смогут узнать о социальных услугах. Так, омичам расскажут о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года (для этого нужно звонить по телефону 32-26-46), об основаниях и порядке оказания материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную (телефон — 54-17-44).
Специалисты проконсультируют жителей региона о порядке и условиях оказания государственной социальной помощи (телефон 63-19-10), О трудоустройстве несовершеннолетних в период летних каникул (телефон 32-48-85), о порядке и условиях обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (телефону — 43-40-86).
С подробным списком «горячих линий» можно ознакомиться здесь.
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