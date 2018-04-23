С 23 апреля в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» запускается проект «Диспансеризация для многодетных родителей»

Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым и физически крепким. Но не все из них задумываются, что благополучие детей напрямую зависит от их собственного хорошего самочувствия.

Порой родители, а многодетные особенно, совсем не обращают внимания на первые тревожные сигналы, которые подает организм. Такое пренебрежение собственным здоровьем может иметь серьёзные последствия в будущем.

Вовремя проходя периодические медицинские осмотры, Вы не только сумеете обнаружить первые признаки зарождающейся болезни, но выявить факторы риска возникновения других заболеваний. В этом Вам с радостью помогут опытные специалисты нашего отделения медицинской профилактики.

С 23 апреля в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» (корпус 2042, кабинет 238) запускается проект «Диспансеризация для многодетных родителей», который пройдет под девизом: «Здоровые родители — здоровые дети!».

В его рамках многодетные пары, прикрепленные к нашей поликлинике, смогут абсолютно бесплатно пройти комплексное обследование. Помимо привычных исследований, включенных в диспансеризацию и скрининг в нашем «Центре здоровья», по показаниям участники смогут сделать УЗИ брюшной полости и получить консультацию специалиста. ​