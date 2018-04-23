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С 23 апреля в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» запускается проект «Диспансеризация для многодетных родителей»
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С 23 апреля в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» запускается проект «Диспансеризация для многодетных родителей» 

Управа района Крюково 3 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым и физически крепким. Но не все из них задумываются, что благополучие детей напрямую зависит от их собственного хорошего самочувствия.
Порой родители, а многодетные особенно, совсем не обращают внимания на первые тревожные сигналы, которые подает организм. Такое пренебрежение собственным здоровьем может иметь серьёзные последствия в будущем.
Вовремя проходя периодические медицинские осмотры, Вы не только сумеете обнаружить первые признаки зарождающейся болезни, но выявить факторы риска возникновения других заболеваний. В этом Вам с радостью помогут опытные специалисты нашего отделения медицинской профилактики.
С 23 апреля в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» (корпус 2042, кабинет 238) запускается проект «Диспансеризация для многодетных родителей», который пройдет под девизом: «Здоровые родители — здоровые дети!».
В его рамках многодетные пары, прикрепленные к нашей поликлинике, смогут абсолютно бесплатно пройти комплексное обследование. Помимо привычных исследований, включенных в диспансеризацию и скрининг в нашем «Центре здоровья», по показаниям участники смогут сделать УЗИ брюшной полости и получить консультацию специалиста. ​
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