Отдых без нервов: Путевку в летние лагеря для дагестанских детей можно будет оформить через МФЦ

Отдых без нервов: Путевку в летние лагеря для дагестанских детей можно будет оформить через МФЦДагестанские дети смогут оформить свои путевки в летние оздоровительные лагеря через многофункциональные центры республики, такое решение обсуждается в министерстве образования и науки республики.

В ведомстве отмечают, что такая система упростит процедуру получения путевки для детей.

По реализации идеи оформление путевки будет происходить следующим образом: родитель подает заявку в ближайший МФЦ, откуда она в электронном виде будет направлена в Минобразования республики, где после одобрения заявки в МФЦ отправляется уже готовая путевка.

В ведомстве сообщают, что к началу летних каникул школьников система будет уже введена.