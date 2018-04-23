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Отдых без нервов: Путевку в летние лагеря для дагестанских детей можно будет оформить через МФЦ
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Отдых без нервов: Путевку в летние лагеря для дагестанских детей можно будет оформить через МФЦ 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Отдых без нервов: Путевку в летние лагеря для дагестанских детей можно будет оформить через МФЦДагестанские дети смогут оформить свои путевки в летние оздоровительные лагеря через многофункциональные центры республики, такое решение обсуждается в министерстве образования и науки республики.
В ведомстве отмечают, что такая система упростит процедуру получения путевки для детей.
По реализации идеи оформление путевки будет происходить следующим образом: родитель подает заявку в ближайший МФЦ, откуда она в электронном виде будет направлена в Минобразования республики, где после одобрения заявки в МФЦ отправляется уже готовая путевка.
В ведомстве сообщают, что к началу летних каникул школьников система будет уже введена.
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