Два маленьких ребенка эвакуировали на вертолете из районов Алтайского края

Два малолетних ребенка были госпитализированы вертолетом санавиации из районов Алтайского края в медучреждения Барнаула. Как сообщает Минздрав региона, 17 апреля восьмимесячного ребенка госпитализировали из Тогульской ЦРБ в горбольницу №3 Барнаула. У малыша диагностировали термический ожог 20% тела 2-3 степени. 21 апреля из Рубцовска в детскую клиническую больницу №7 Барнаула доставили новорожденного ребенка. Малышу поставили диагноз: кишечная непроходимость. Состояние детей оценивают как стабильное.