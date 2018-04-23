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Два маленьких ребенка эвакуировали на вертолете из районов Алтайского края
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Два маленьких ребенка эвакуировали на вертолете из районов Алтайского края 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Два малолетних ребенка были госпитализированы вертолетом санавиации из районов Алтайского края в медучреждения Барнаула.
Как сообщает Минздрав региона, 17 апреля восьмимесячного ребенка госпитализировали из Тогульской ЦРБ в горбольницу №3 Барнаула. У малыша диагностировали термический ожог 20% тела 2-3 степени.
21 апреля из Рубцовска в детскую клиническую больницу №7 Барнаула доставили новорожденного ребенка. Малышу поставили диагноз: кишечная непроходимость.
Состояние детей оценивают как стабильное.
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