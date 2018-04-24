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Одной светлой головой больше: на Первом канале появилась новая ведущая
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Одной светлой головой больше: на Первом канале появилась новая ведущая 

Passion.ru 46 минут назад
Фото: Passion.ru
Не так давно у ведущих программы «Доброе утро» на Первом канале случился настоящий беби-бум: практически одновременно в декрет ушли сразу три девушки — Анастасия Трегубова, Ольга Ушакова и Светлана Зейналова.
Тем не менее, в редакции канала нашли выход, пригласив новую ведущую. Ей стала миловидная блондинка Анастасия Орлова. Выпуски с ее участием совсем скоро выйдут в эфир Первого. До «Доброго утра» Анастасия работала в проекте «Отражение недели» и вела вечерние новости на канале ОТР.
Про новую ведущую известно не так много. Она родом из Саратова, замужем, сыну Ивану 11 лет. У Анастасии кандидатская степень по филологии, она является специалистом по риторике и культуре речи.
Фото: Instagram
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