Одной светлой головой больше: на Первом канале появилась новая ведущая

Ольга Ушакова и Светлана Зейналова. Не так давно у ведущих программы «Доброе утро» на Первом канале случился настоящий беби-бум: практически одновременно в декрет ушли сразу три девушки — Анастасия Трегубова

Тем не менее, в редакции канала нашли выход, пригласив новую ведущую. Ей стала миловидная блондинка Анастасия Орлова . Выпуски с ее участием совсем скоро выйдут в эфир Первого. До «Доброго утра» Анастасия работала в проекте «Отражение недели» и вела вечерние новости на канале ОТР.

Про новую ведущую известно не так много. Она родом из Саратова, замужем, сыну Ивану 11 лет. У Анастасии кандидатская степень по филологии, она является специалистом по риторике и культуре речи.

Фото: Instagram