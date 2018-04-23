Ещё
Первый канал расскажет, нужно ли страховать дом от чрезвычайных ситуаций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый канал расскажет, нужно ли страховать дом от чрезвычайных ситуаций 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ежедневно ведущие программы «Доброе утро» на Первом канале рассказывают своим зрителям о самом важном и актуальном. Вторник, 24 апреля, не станет исключением. В утреннем эфире корреспонденты расскажут, как заставить чиновников работать: после какой «отписки» можно и нужно обращаться в суд и полагается ли возмещение морального ущерба.
Также зрители узнают, стоит ли страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, от чего зависит размер компенсационных выплат и как в будущем изменится закон о страховании.
Тех, кто уже присматривает место отдыха для своих детей на летние каникулы, ждет видеоинструкция о том, как правильно выбрать детский лагерь: как проверить, если в учреждении врач, в каком состоянии находятся комнаты, чем детей будут кормить и как организовывать досуг — обо всем об этом и многом другом — в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Teleprogramma.pro: последние новости
Где сейчас звезды 90-х «Самая стильная мама года» Анна Седокова появилась на красной дорожке в откровенном платье Максим Фадеев показал, какими будут звезды через 100 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками8
Как изменились популярные дети-актеры12
Заброшенные места, вызывающие ужас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение