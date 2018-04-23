Первый канал расскажет, нужно ли страховать дом от чрезвычайных ситуаций

Ежедневно ведущие программы «Доброе утро» на Первом канале рассказывают своим зрителям о самом важном и актуальном. Вторник, 24 апреля, не станет исключением. В утреннем эфире корреспонденты расскажут, как заставить чиновников работать: после какой «отписки» можно и нужно обращаться в суд и полагается ли возмещение морального ущерба.

Также зрители узнают, стоит ли страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, от чего зависит размер компенсационных выплат и как в будущем изменится закон о страховании.

Тех, кто уже присматривает место отдыха для своих детей на летние каникулы, ждет видеоинструкция о том, как правильно выбрать детский лагерь: как проверить, если в учреждении врач, в каком состоянии находятся комнаты, чем детей будут кормить и как организовывать досуг — обо всем об этом и многом другом — в программе «Доброе утро» на Первом канале.